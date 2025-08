Quatro pessoas são presas em flagrante por descarte irregular de lixo na Capital

Indivíduos pediam para caminhões e outros veículos jogarem lixo próximo onde moravam para fazerem triagem e venda dos resíduos

Na manhã de hoje (5), quatro pessoas foram presas em falgrante pelo crime de poluição ambiental em Campo Grande. O fato ocorreu na Rua Evelina Selingardi Figueiredo, próximo à região do aterro Dom Antonio, onde ambos os capturados moram.

A prisão foi encabeçada pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) e segundo a investigação policial eles abordavam caminhões e outros veículos que passavam pelo local e pediam para descartarem o lixo e outros materiais inservíveis na naquela região próximo da residência, onde moram. Com isso, eles realizavam a triagem dos materiais que serviriam e deixavam no local, o que não servisse para ser vendido.

O proprietário da residência e dois indivíduos que moravam com ele e auxiliavam no manejo dos resíduos foram presos. No imóvel da frente, na mesma rua, foi detido um outro indivíduo que ocupava irregularmente uma área pública e mantinha depósito de material degradante no local.

Todos foram conduzidos até a sede da DECAT e presos em flagrante.. Na Delegacia, foi verificado que um dos autuados já era foragido do sistema prisional.

Só no período da manhã foram retirados aproximadamente 266 metros cúbicos de lixo do local, o equivalente a dezenove caminhões, segundo relatado pór servidor municipal que trabalhou na coordenação da limpeza do local.

Os quatro acabaram detidos pelo crime de poluição ambiental com pena de 1 a 5 anos de prisão, pelo descarte dos resíduos sólidos de modo irregular em via pública, conforme previsto no artigo 54 da Lei 9.605/1998.

A operação também contou com a participação da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) e da patrulha ambiental da GCM (Guarda Civil Municipal).

