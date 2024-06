Identificadas vítimas do acidente em Fátima do Sul

Foram identificadas as vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (5), com duas mortes e três feridos, em Fátima do Sul. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Encarnação Hidalgo Valezi e Antônio Celestino de Carvalho, no Bairro Centro Educacional.

Morreram no acidente Clodir Sérgio Rai, de 35 anos, e Gabriel de Oliveira, de 19 anos. Além dos dois, Joranes Taina Amorim, de 28 anos, Tales Eduardo Vilhalva, de 28 anos, e Ellen Lino dos Santos, de 21 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital.

Todos estavam no carro de passeio, que seguia pela rua Encarnação Hidalgo Valezi em direção ao centro e colidiu com o meio do ônibus.

O motorista do ônibus, que presta serviços para a usina de Fátima do Sul, contou que havia acabado de deixar o último passageiro e estava a caminho da garagem no mesmo bairro, quando o carro cruzou a preferencial.

Dentro do Corsa, foram encontradas latas de cerveja, garrafas de whisky, vodka e energético. A Polícia Civil segue investigando o caso.