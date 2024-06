Nany People se apresenta em Campo Grande com o show: “Como Salvar Um Casamento”

“Como Salvar Um Casamento” traz Nany People de volta às suas raízes teatrais, que fez história em sua carreira. O evento acontece no dia 15 de junho (sábado), às 21h, no Palácio Popular da Cultura.

Agora com este novo show de humor interpretando uma palestrante e outros diversos personagens, ela mostra a plateia que o humor pode estar presente até mesmo nas divergências dos casais.

O texto apresenta “sete temas”, que tratam de assuntos de relacionamentos, que vão da fecundação do óvulo pelo Espermatozóide “ machista ”, à discussão com a namorada por causa do futebol.

Assim como os conceitos distintos do homem e da mulher sobre a primeira transa e detalhes do cotidiano de um casal com 60 anos de casamento, prestes a irem para uma grande festa. No final, um texto divertido, amoroso e abrangente, que nos faz pensar sobre a instigante arte de amar.

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR B

INTEIRA = R$ 200,00

MEIA = R$ 100,00

SETORES A / C e E

INTEIRA = R$ 180,00

MEIA = R$ 90,00

SETORES D e F

INTEIRA = R$ 150,00

MEIA = R$ 75,00

ONDE COMPRAR: STAND COMPER JARDIM DOS ESTADOS

Informações: (067) 99296-6565 – Whatsapp.

( De 2ªf à Sábado das 13hs às 19hs )

PELA INTERNET: www.pedrosilvapromoções.com.br

Com informações da assessoria

