Cinemark e Santa Helena apresentam a nova Pipoca Mais Paçoquita

A Rede Cinemark, em parceria inédita com a Santa Helena, líder do segmento de doces e snacks à base de amendoim, apresenta uma novidade para este mês de junho, que une o snack favorito do cinema e o sabor indispensável das Festas Juninas. Agora os clientes poderão incrementar a já premiada e inconfundível pipoca da exibidora líder do Brasil com uma deliciosa paixão nacional: a Paçoquita.

A Paçoquita chega como uma nova opção marcante da Pipoca Mais, acompanhada das já conhecidas coberturas “Cream”, de chocolate branco, e “Nutcream”, com sabor de avelã, em todas as unidades do Cinemark no país, incluindo as salas prime. A compra pode ser realizada pelo app ou nos próprios cinemas. A novidade estará disponível a partir desta quinta-feira (6).

“Paçoquita tem uma assinatura de sabor única, que se tornou orgulho e parte da identidade dos brasileiros. Como parte da Campanha ‘Mistura Que Dá Bom’, que apresenta diversas ocasiões de consumo e receitas fáceis com o produto, a Pipoca Mais Paçoquita com o Cinemark se une a uma lista seleta de collabs de sucesso que promoveram misturas incríveis com açaí, iogurte, donuts e barra de proteína, por exemplo. Nosso intuito é surpreender os fãs da marca”, explica Breno Carvalho, gerente executivo de Marketing da Santa Helena Indústria de Alimentos.

Para João Vitor Trevisan, diretor de Alimentos e Bebidas da Cinemark, a parceria com a Santa Helena reforça o sucesso da Pipoca Mais. “Cinema sem pipoca não é cinema e a paçoquinha é um doce clássico brasileiro, sendo assim trazer a Paçoquita para a plataforma Pipoca Mais foi uma combinação perfeita de clássicos do paladar. Esta união nos permitiu criar um produto único, além de incorporar ainda mais sabor e inovação às ofertas da bomboniere, elevando a experiência do nosso cliente.”.

Rede Cinemark no Brasil

Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 627 salas de cinema em 86 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal.

Também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema – XD, com telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D. A Rede ainda apresentou a primeira sala com conceito VIP do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack bar. As salas Bradesco Prime oferecem mais conforto, com poltronas que seguem o conceito da classe executiva dos voos internacionais.

A Cinemark também oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da Rede. Pelo APP, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e mais.