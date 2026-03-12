UFMS realiza COP15 POP de 23 a 28 de março com programação gratuita sobre biodiversidade

Semana terá trilhas, museus, planetário, festival da juventude e atividades científicas abertas ao público

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) promove, entre os dias 23 e 28 de março, a COP15 POP, uma programação aberta à sociedade com atividades voltadas à ciência, cultura e conservação da biodiversidade. A iniciativa é paralela à 15ª Conferência das Partes sobre Espécies Migratórias (COP15), que terá a chamada Blue Zone instalada no Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês.

Durante seis dias, a universidade oferecerá atividades gratuitas voltadas a estudantes, professores e à comunidade em geral. A programação inclui trilhas científicas e culturais, observação de aves e borboletas, sessões no planetário, visitas a laboratórios e ao Museu de Arqueologia da UFMS, além do Museu de Ciência e Tecnologia da UFMS, do Parque da Ciência e do Autocine.

A abertura oficial será realizada na segunda-feira (23), às 8h, no Corredor Central da UFMS, onde foi instalado o escritório da COP15 POP.

Segundo a reitora da UFMS, Camila Ítavo, o evento busca aproximar a população dos debates ambientais que estarão no centro da conferência internacional. “Toda a sociedade está convidada para participar de uma semana inteira de ciência, cultura e biodiversidade, aberta e gratuita, especialmente preparada para conhecermos de perto os temas que serão abordados pelos especialistas de todo o mundo. Será uma oportunidade ímpar e histórica para Mato Grosso do Sul”, destaca.

As atividades ocorrerão em diversos espaços do campus, como a Esplanada do Morenão, Bosque Central, Complexo Multiuso 1, Concha Acústica e o Teatro Glauce Rocha.

O vice-reitor Albert Schiaveto explica que a proposta é integrar as ações acadêmicas às discussões globais sobre preservação ambiental. “A proposta é apresentar a UFMS de forma global, reunindo atividades desenvolvidas pela universidade e seus parceiros, incentivando a participação da comunidade e da sociedade em torno da preservação ambiental e da relação com o Pantanal”, afirma.

Além das ações científicas e educativas, a programação inclui sessões de cinema e o Festival da Juventude, realizado de quinta a sábado, com atrações regionais e nacionais.

A universidade também participará da área principal da COP15 no Expo Bosque, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o Crie-MS, apresentando pesquisas e projetos nas áreas de biodiversidade, sustentabilidade e cultura. Entre os destaques estão exposições de coleção zoológica, herbário, trilha rupestre, farmácia viva e iniciativas indígenas voltadas à conservação ambiental.

