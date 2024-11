Homens são presos por furto de fios de telefonia em Campo Grande

Dois homens, de 31 e 52 anos, foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (31) ao tentarem furtar fios de telefonia subterrânea em Campo Grande. A ação foi identificada pela Polícia Militar enquanto os suspeitos praticavam o crime dentro de um bueiro. Até o momento, não foi divulgado o bairro onde o crime ocorreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais avistaram os homens dentro do bueiro, onde alguns fios de telefonia já haviam sido cortados e retirados da tubulação subterrânea. Ao lado da tampa do bueiro, aberta, os policiais encontraram uma quantidade de fios enrolados que seria levada pelos suspeitos.

Durante a abordagem, foram apreendidas duas facas de serra, uma lâmina e um gancho improvisado, montado com um cabo de vassoura. A polícia ordenou que os homens saíssem do bueiro, e ambos foram detidos em flagrante.

Um fiscal de telecomunicações foi acionado ao local e constatou que os suspeitos tentaram furtar cerca de 20 quilos de fios, totalizando aproximadamente 50 metros de cabos de telefonia. Os homens foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado como furto.

