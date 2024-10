Homem é preso após perseguir e ameaçar ex-namorada

Nesta quinta-feira (31), um homem, de 45 anos, foi preso e encaminhado a Delegacia de Batayporã, após ameaçar, perseguir e praticar violência psicológica contra a ex-namorada.

Conforme informações, na última terça-feira (29), a vítima foi até a Delegacia e relatou estar sendo ameaçada pelo ex-companheiro. A vítima ainda acrescentou que o homem foi até o local onde trabalha para ameaçá-la, além de também sofrer ameaças pelas redes sociais.

O Ministério Público de Batayporã efetuou o pedido de prisão preventiva do investigado, deferido pelo Poder Judiciário e cumprido por investigadores da Polícia Civil de Batayporã.

O prazo para o procedimento ser concluído é para os próximos 10 dias.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram