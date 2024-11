Homem é investigado por mentir ser policial do Garras para atrair mulheres em MS

Um homem, que não teve nome e idades revelados, está sendo investigado pela Polícia Civil sob a acusação de fingir ser policial civil para atrair mulheres e conseguir encontros amorosos. O suspeito foi ouvido na quinta-feira (31), em Bataguassu, município localizado no leste do Estado, a 313 quilômetros de Campo Grande. O suspeito também teria agido nas cidades de Três Lagoas e Santa Rita do Pardo, também na região leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem se apresentava como “rastreador da Garras” (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e como policial da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Ele utilizava essa falsa identidade para criar uma aparência de confiança e se aproximar das vítimas, muitas vezes impedindo-as de recorrer à própria DAM, onde temia que sua verdadeira identidade fosse descoberta.

A investigação contra o suspeito se intensificou com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência, que aplicou técnicas de investigação cibernética para confirmar a verdadeira identidade do homem. Em uma abordagem recente, os policiais o flagraram prestes a encontrar uma nova vítima, em que o suspeito levava chocolates que pretendia oferecer à mulher.

O homem agora responderá por crimes de falsa identidade, ameaça e pela contravenção penal de se passar por servidor público. A Polícia Civil alerta para que possíveis vítimas se apresentem para ajudar nas investigações e reforça a importância de confirmar a identidade de indivíduos que se dizem representantes da lei.

