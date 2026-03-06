Homens são presos pelo crime de estupro em Água Clara

Suspeitos tinham mandados de prisão para cumprimento condenação definitiva e prisão preventiva; ambos foram encaminahdos à delegacia, onde permanecem

O segundo caso envolve um homem de 59 anos, alvo de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São José do Rio Preto (SP). Assim como o outro investigado, ele também estava foragido e foi localizado em Água Clara.

Nesta sexta-feira (6), dois homens procurados pela Justiça de São Paulo por estupro foram localizados e presos em Água Clara.

Um deles, de 46 anos, tinha condenação definitiva de 27 anos de prisão determinada pela Vara Única da Comarca de Getulina (SP). Considerado foragido, ele foi encontrado durante diligências realizadas na cidade e deverá iniciar o cumprimento da pena após passar pelos procedimentos legais.

Depois das prisões, os dois foram encaminhados para os trâmites legais e devem passar por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

As capturas ocorreram durante o Mês da Mulher, período em que são reforçadas ações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e de crimes sexuais.

