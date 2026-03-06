Mais que homenagens, cuidado: Casa Rosa realiza mutirão e reforça compromisso com a vida

Mais do que palavras e homenagens, o mês da mulher precisa ser marcado por atitudes concretas. Em Campo Grande, a Casa Rosa transforma esse compromisso em ação permanente: já são mais de 14 mil atendimentos realizados e 253 casos de câncer identificados a partir do trabalho de prevenção e acolhimento.

Neste sábado (07), das 7h às 12h, a instituição promove o segundo mutirão de 2026, na Rua Apetubas, 181, no bairro Tijuca II, próximo ao Terminal Aero Rancho. O atendimento será gratuito pelo SUS, com foco na prevenção, avaliação clínica, orientações e encaminhamentos para exames, fortalecendo a luta contra o câncer de mama e garantindo acesso mais rápido ao cuidado. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Referência na promoção da saúde da mulher, a Casa Rosa atua durante todo o ano para reduzir filas e acelerar atendimentos, ampliando as chances de tratamento em tempo oportuno e salvando vidas por meio da informação e do acompanhamento especializado.

De acordo com o médico mastologista e voluntário da instituição, Dr. Victor Rocha, o mês de março é um momento de transformar valorização em atitude. Segundo ele, a prevenção continua sendo o caminho mais eficaz para proteger vidas, e os mutirões ampliam o acesso à assistência, especialmente para quem mais precisa.

Além do mutirão na sede, a Casa Rosa também participará do mutirão “Todos em Ação”, no dia 21 de março, no Parque do Lageado, levando serviços de saúde e cidadania diretamente à comunidade.

Atendimento também para a saúde do homem

Os mutirões contarão ainda com atendimento voltado à saúde do homem, reforçando a importância do cuidado preventivo para toda a população. A proposta é promover saúde integral e incentivar homens e mulheres a manterem seus exames em dia.

