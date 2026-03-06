Jovem de 19 anos é preso por furto qualificado em Bataguassu

Mandado judicial foi cumprido nesta sexta-feira (6) após investigações que levaram à localização do suspeito na cidade

Nesta sexta-feira (6), um jovem de 19 anos foi preso em Bataguassu após determinação da Justiça em um caso de furto qualificado.

O suspeito foi localizado na própria cidade depois de levantamentos realizados por investigadores da delegacia local. Ao ser encontrado, ele foi informado sobre a ordem judicial e detido.

A abordagem ocorreu sem incidentes. Após a confirmação da identidade, foram realizados os procedimentos necessários para formalizar a prisão.

Depois do registro na delegacia, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue em andamento.