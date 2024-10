Homens são alvos de Operação por armazenar vídeos contendo pornografia infantil em cidades de MS

Dois homens, de 19 e 46 anos, foram alvos de busca e apreensão, nesta quinta-feira (31), durante Operação Lobo Mau, de âmbito nacional, que visa desarticular ampla rede criminosa responsável por armazenar e divulgar material contendo abuso e pornografia infantil, conhecido como CSAM (Child Sexual Abuse Material ou Material de Abuso Sexual Infantil, em tradução livre).

Em Mato Grosso do Sul, os mandados foram cumpridos em Dourados, onde mora o homem mais velho e que trabalha como atendente de lanchonete. O jovem foi preso em Naviraí. Com ele foram encontrados centenas de vídeos contendo CSAM, que eram espalhados em diversos aplicativos de mensagens. Ao todo foram apreendidos equipamentos eletrônicos que passarão por perícia.

Através da investigação, foi descoberto a existência de um número muito expressivo de criminosos que, escondendo o fato de serem adultos, entravam em contato com as crianças e adolescentes por meio de variados tipos de plataformas digitais, para induzi-las a produzir conteúdo de nudez e até mesmo de sexo, com a finalidade de consumir o material produzido e depois distribuí-lo em grupos fechados de troca de mensagens, como o Telegram, Instagram, Signal, WhatsApp, além de plataforma de jogos como o Roblox.

Estão sendo cumpridos 94 mandados de busca e um de prisão em 20 Estados da federação e no Distrito Federal e a operação mobilizou equipes especializadas das Polícias Civis e dos Ministérios Públicos do Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe.

O nome da operação – Lobo Mau – faz referência ao criminoso predador sexual que se esconde atrás de uma fachada de normalidade para se aproximar da vítima, ganhar a confiança dela e depois atacá-la, situação que é potencializada enormemente no ambiente virtual, onde as pessoas não se veem.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram