De vendedora de limão a empresária, presidente da FCDLMS é homenageada na Assembleia Legislativa

“É uma honra receber esta comenda, com um nome de tamanha relevância, Ueze foi um grande visionário e um empresário inspirador”, disse dra. Inês Santiago

A presidente da FCDLMS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), dra. Inês Santiago, recebeu como homenagem a Comenda do Mérito Legislativo Empreendedor “Ueze Elias Zahran”, em comemoração ao Dia Nacional do Empreendedor, celebrado em 5 de outubro.

A solenidade ocorreu na noite desta quarta-feira (30), no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa.

A honraria entregue pelas mãos do deputado estadual Renato Câmara para a dra. Inês é constituída de medalha e diploma. A presidente da Federação das CDLs do Estado foi escolhida por se destacar em sua atividade empreendedora e prestar relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense.

“É com imenso prazer que recebo esta homenagem, com um nome de muita relevância, Ueze foi um grande visionário e um empresário muito inspirador. Agradeço a indicação do deputado Renato Câmara. Esse é um reconhecimento do meu trabalho e da importância do varejo de comércio e serviços, que faz a roda da economia girar”, destacou Inês.

De vendedora de limão na infância a advogada, a empresária é a primeira mulher presidente da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul.

Possui pós-graduação em Direito Público pela ESMAGIS – Escola Superior da Magistratura Estadual e UCDB, Pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Processual e Previdenciário pela EMATRA-Escola Superior da Magistratura do Trabalho.

E MBA em Varejo Físico e On line pela USP – Universidade de São Paulo.

Em 1993, abriu uma franquia de tingimento industrial. Em 2001 abriu o escritório de advocacia e em 2003 despontou com o terceiro negócio, a abertura de uma lavanderia.

Em 2019, assumiu a cadeira de presidente da Federação. É a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente dentro do próprio sistema cedelista nacional, que conta com 27 federações, sendo 25 presididas por homens.

A homenagem também é em razão ao centenário do empresário que dá nome à honraria. O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), é o autor da Resolução 24/2024, de 24 de setembro de 2014, que criou a Comenda.

Com informações da FCDL

