Homem procurado pela Justiça de Deodápolis é localizado e preso pela PF

Homem procurado pela Justiça em Deodápolis é encontrado e preso pela PF (Polícia Federal) durante uma operação da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) expedida pela vara criminal de Rio Brilhante.

O acusado foi conduzido à Cadeia Pública de Deodápolis para as providências cabíveis.

A prisão só foi possível por meio de ações de inteligência, onde o homem foi localizado e identificado.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul é formada pela PF, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil.

