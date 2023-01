Homens encapuzados trocam tiros com morador do bairro Universitário

Dois homens encapuzados trocaram tiros com um morador do bairro Universitário, em Campo Grande. As informações são de que os criminosos tentaram invadir a casa do homem e da esposa, que é revendedora de joias. O incidente ocorreu na noite da última terça-feira (10).

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 22h, a Polícia Civil recebeu um informe de que houve uma troca de tiros no bairro Universitário. Uma equipe se dirigiu ao local, para investigar o que teria ocorrido.

No local, a equipe conversou com um homem, que relatou uma tentativa de invasão em sua residência. Ele conta que por meio de um sistema de monitoramento conseguiu visualizar dois homens encapuzados, que se aproximaram do portão e o arrombaram com chutes.

Logo em seguida, ele tomou posse de sua pistola de 9 milímetros; abriu a porta da residência e se deparou com os dois homens armados. Um dos indivíduos disparou em sua direção, mas errou o tiro. O morador em seguida também efetuou disparos.

Após a troca de tiros, os dois criminosos fugiram do local. A Polícia identificou duas marcas de tiro efetuadas pelo criminoso – ambos na parede, sendo um próximo à porta e outro próximo ao telhado. Também foram encontradas marcas dos disparos do morador, no sentido contrário, em seu portão e muros.

O homem apresentou aos policiais os documentos que comprovam seu status de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Durante conversa com os agentes, ele contou que não teria desafetos e suspeita que os criminosos sabiam que sua esposa é revendedora de joias.

O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue sob investigação policial.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia também: