Carro fica com capô destruído por fogo após pane elétrica

Um carro, do modelo Volkswagen Parati, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (11), na rua 13 de maio, próximo a Santa Casa, em Campo Grande. Toda a parte do capô do carro foi danificada pelo fogo, que foi causado por uma pane elétrica.

O proprietário do carro, Adenilson Ribeiro, 64 anos, é vendedor ambulante e utilizava o veículo para o trabalho. “Vim do Rouxinois até aqui, normal de manhã, e uso o carro todo dia. Agora nem sei como vou fazer para trabalhar. Eu vendo salgados em frente a rodoviária, bem na entrada”.

Ele ainda relata que estava na Santa Casa junto com a esposa, para retorno à consulta médica, e havia deixado o veículo estacionado próximo ao hospital. Há pelo menos um mês, Adenilson havia feito uma manutenção no carro, onde o motor e toda a fiação elétrica teria sido trocada, o que gerou um custo de pelo menos R $8 mil.

Populares tentaram apagar o fogo com a utilização de extintores de incêndio e baldes de água fornecidos por lojas próximas, mas não houve resultado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e foram gastos 500 litros de água para apagar as chamas.

O veículo custa em torno de R $25 mil e, segundo o proprietário, não possui seguro. O trânsito no local ficou parcialmente congestionado e um caminhão guincho foi acionado para realizar a retirada do veículo da pista.

O que fazer em caso de incêndios veiculares

O Corpo de Bombeiros indica que o primeiro passo é tentar usar o extintor de incêndio para apagar as chamas e se afastar do local. A orientação é que o capô seja aberto, mas não por completo, e assim aplicar o extintor. Se o fogo já tiver se espalhado a recomendação é chamar o Corpo de Bombeiros imediatamente.

Os militares ainda explicam que é preciso realizar a verificação do veículo de forma regular, ou seja, a manutenção preventiva. O extintor também precisa ser regularizado, e é necessário que condutores e usuários frequentes do veículo façam a prática de retirada do objeto do carro e observar alguns pontos importantes no equipamento:

O ponteiro indicador de pressão permanece na faixa verde;

O lacre deve permanecer intacto;

O recipiente não pode apresentar sinais de oxidação (ferrugem), riscos ou amassamentos;

O bocal deve permanecer desobstruído;

As instruções de operação devem estar legíveis;

As datas-limites de Garantia, Validade e Teste Hidrostático estão dentro do prazo;

