Homem é preso após ameaçar ciclista com tiros, no Jardim Tarumã

Um homem de 50 anos, conhecido pelo apelido Moela, foi preso em flagrante após atirar próximo ao pé de um ciclista, no Jardim Tarumã. As informações são de que a arma utilizada pertencia ao irmão do atirador. O incidente ocorreu na madrugada deste sábado (23)

Conforme o boletim de ocorrência, o ciclista relatou que por volta da 1h da manhã, ele andava de bicicleta pela rua Fanorte, no Jardim Tarumã, quando foi abordado pelo atirador. Segundo ele, antes de dar o tiro, o homem disse “não é para ficar rodeando por aqui” (sic). O tiro foi dado no chão, próximo ao pé do ciclista.

Agentes da Polícia Militar realizavam rondas pelo local, quando se depararam com o ciclista, que relatou o ocorrido. Após o relato, eles se deslocaram ao local do incidente e procuraram o homem pela descrição.

O homem que efetuou o disparo foi encontrado em um conjunto de três residências. Ele afirmou que a arma pertencia ao irmão, que não se encontrava no local. Depois de um tempo, o dono da arma apareceu na residência e apresentou o documento que comprova a liberação de porte de arma, para fins desportivos.

O irmão disse que não sabia sobre o ocorrido. O atirador admitiu que tinha pegado a arma sem autorização e que havia efetuado os disparos. A Polícia Militar fez a prisão em flagrante do homem e o encaminhou para delegacia.

O atirador responderá por ameaça, porte ilegal e disparo de arma de fogo. O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

