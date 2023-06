Homens matavam onças a mando do patrão: “comiam os bezerros”

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos após matarem duas onças-pardas em uma propriedade rural, na região da Serra da Alegria, em Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na última quinta-feira (22).

O flagrante ocorreu após equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) receber uma denúncia sobre o fato, quando se deslocaram para a região. No local, os policiais encontraram dois suspeitos, um deles numa motocicleta e outro conduzia uma caminhonete Toyota Bandeirantes. Em posse dos homens, os militares encontraram duas armas municiadas, calibre 44 e calibre 38. Ao serem questionados sobre as armas, eles relataram que não tinham documentação dos revólveres e foram presos em flagrante.

Durante a condução, os policiais questionaram os homens sobre a morte de onças na região, quando confessaram o crime ambiental e relataram onde estavfam os animais mortos. Durante o depoimento, os homens alegaram que mataram as onças a mando do patrão, porque estavam comento bezerros da propriedade rural.

Equipes da PMA acreditam que muito mais onças podem ter sido mortos na região da Serra da Alegria. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Rio Verde que seguira na investigação.

Os homens presos em flagrante foram autuados em R$ 1 mil, cada um, pela morte dois animais e responderão por crime ambiental.

