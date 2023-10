Obras e intervenções transformam Ponta Porã em um verdadeiro canteiro de obras

Ponta Porã está passando por grandes transformações em sua infraestrutura, com obras e intervenções que abrangem toda a cidade. Essas mudanças visam melhorar a mobilidade urbana, eliminar pontos de alagamentos históricos e proporcionar um deslocamento mais eficiente para os moradores. Nos últimos anos, Ponta Porã tem se tornado um verdadeiro canteiro de obras.

No centro da cidade, as obras de infraestrutura estão focadas na canalização adequada das águas pluviais, com a captação e o despejo correto, além da realocação do sistema de distribuição de água potável. Essas intervenções têm como objetivo prevenir enchentes e eliminar a necessidade de quebrar o asfalto para realizar novas ligações ou reparos. Nessa etapa, praticamente todo o centro de Ponta Porã passou por recapeamento asfáltico, com alargamento de algumas vias importantes e revitalização da sinalização de trânsito. Após a conclusão dessas obras, espera-se que o trânsito flua de forma organizada, rápida e segura.

As empresas responsáveis pela revitalização completa da linha internacional, que divide Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, já estão trabalhando no local, realizando as marcações iniciais. Em poucos dias, os trabalhos mais intensos terão início.

A ponte da Rua Iturama recebeu recentemente a aplicação da camada asfáltica e está prevista para ser entregue durante as comemorações do aniversário da cidade. Da mesma forma, a obra na ponte da Rua Alfeneiro está em andamento e a previsão é de que seja concluída até o final de julho, também nas festividades do aniversário de Ponta Porã.

Algumas obras de grande porte, como o anel viário contorno sul e a duplicação da MS 164, estão em andamento e devem ser entregues no início do próximo ano, devido à sua extensão e complexidade. Esses projetos continuam dentro do cronograma estabelecido.

Enquanto as grandes intervenções estão em curso, os serviços de manutenção rotineiros também seguem sendo realizados em toda a cidade. Recentemente, foi concluído o recapeamento asfáltico completo da Rua Manoel Dias de Pinho, que vai da Avenida Presidente Vargas até a Rua Guia Lopes. Essa intervenção se fez necessária devido à idade do asfalto antigo e ao aumento do tráfego, especialmente dos motoristas que chegam à região norte de Ponta Porã pela Rua Eraldo Saldanha Moreira.

A Secretaria de Infraestrutura tem realizado a manutenção dos meio-fios, que estão recebendo pintura e roçagem, aproveitando o período de pequena estiagem nos últimos dias. Além disso, a Rua Heliodoro Alves Salgueiro passou por recapeamento e recebeu nova sinalização horizontal, com pinturas nas faixas de rolamento e faixas de pedestres.

Outro destaque da administração é a área da saúde. Nos últimos dias, as Secretarias Municipais de Saúde e Educação têm trabalhado em conjunto para aplicar todas as vacinas do calendário vacinal, principalmente nos alunos, e atualizar as carteiras de vacinação de um maior número possível de pessoas, para reduzir os casos de gripe, dengue, chikungunya e covid-19. Durante esta semana, as carretas da saúde estarão no Jardim Vitória para realizar a vacinação e a validação das carteiras de vacinação de todos naquela região.

A Secretaria Municipal de Assistência Social também tem se esforçado para acolher e auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade durante as fortes chuvas no início do ano e, mais recentemente, tem fornecido calor, comida e proteção durante a passagem de frentes frias pela região.

O prefeito Eduardo Campos ressalta que tem acompanhado de perto todas as obras e intervenções realizadas. Ele destaca a gratidão pela possibilidade de realizar obras que terão um impacto direto na vida das pessoas, abrangendo áreas como mobilidade, saúde, educação e lazer. Campos destaca o trabalho incansável de sua equipe de secretários, cada um responsável por suas respectivas áreas, que trabalham diariamente para solucionar os problemas enfrentados pela população. O prefeito destaca também a parceria com o Poder Legislativo de Ponta Porã, ressaltando a importância do debate e das medidas tomadas em conjunto para o desenvolvimento da cidade.

As comemorações do 111º aniversário de Ponta Porã terão início em 1º de julho, com a realização da 1ª Feijoada do FAC (Fundo de Apoio à Cultura), e se estenderão ao longo do mês de julho.

