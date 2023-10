Homens com uniformes caracterizados são presos por furto de fios na Capital

Três homens usando uniformes falsificados de uma empresa de telefonia, foram presos na tarde de ontem (27), no bairro Guanandi, em Campo Grande. Eles foram flagrados por equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar, cortando fios de telefone.

Conforme informações policiais, o fato deixou os policiais ressabiados, já que não havia nenhuma informação de equipes designadas para tal serviço no bairro.

Diante das informações, os policiais abordaram os indivíduos, que prontamente confirmaram a infração. Questionados, eles relataram que foram contratados para executar os cortes de fiação de telefonia. Eles ainda falaram que alugaram um veículo para facilitar o transporte dos materiais.

Segundo a ocorrência, com três presos em flagrante foram encontrados 8 notas falsas de R$50,00.

Os objetos apreendidos foram encaminhadas a Polícia Civil

