Duas pessoas ficam gravemente feridas em colisão de motocicletas

Uma colisão entre motocicletas deixou duas pessoas gravemente feridas, na noite de ontem (27), na Rua Palmeiras, próximo à Avenida Coronel Ponciano, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Dourados News, as vítimas tiveram vários ferimentos pelo corpo. Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Apesar da gravidade dos ferimentos, as vítimas chegaram no Hospital da Vida conscientes e orientadas. Ambos não correm risco de morte.

A polícia investiga as causas do acidente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.