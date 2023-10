A grande final do 8º Fesmorena acontece hoje no Glauce Rocha

Os 17 finalistas se apresentam e o evento ainda contará com shows regionais

A grande final do 8º Fesmorena será realizada neste sábado (28), no teatro Glauce Rocha, a partir das 18h30, com a participação dos alunos finalistas de diversas escolas de Mato Grosso do Sul, representando vários gêneros e estilos. Ao fim das apresentações, os jurados vão se reunir e escolher os vencedores. Em meio à apuração, haverá um show com a performance de grandes artistas regionais.

Promovido pelo Instituto Educacional Alexandrina Carlos Pinheiro, o Fesmorena iniciou-se em Campo Grande em 2015. Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul, com idades entre 7 e 17 anos. Para abrilhantar essa última programação do festival, os músicos regionais que integram a final deste grande evento são a banda de apoio: Gabriel de Andrade, Marcos Yallouz, Renan Nonato e Ju Souc, que além de baterista, também se apresentará ao lado de Jerry Espíndola. Também compõem o time André Stábile, Carlos Bagre, Fabio “Corvo” Terra, Giovana Juno, Juliana Monteiro, Maria Alice, Carlos Sória, SoulRa e Victor Gregório & Marco Aurélio. Conforme explica o produtor cultural e idealizador do projeto, Daniel Escrivano, a ideia é promover uma conexão entre os finalistas com artistas regionais de renome.

“A ideia é apresentar uma leitura da nossa música urbana e sertaneja, e também aproximar os artistas dos participantes do festival para garantir interação entre eles, afinal são os nossos novos compositores e intérpretes”, ressalta o produtor.

As 17 canções finalistas são autorais, originais e inéditas. Os participantes dessa edição gravaram, no início deste mês, clipes das músicas em um shopping da Capital para o prêmio de voto popular, também participaram de oficinas sobre história da música regional, expressão corporal, canto e composição, e ainda foram desafiados pelo Detran num quiz com perguntas a respeito do trânsito, e numa competição para composições com abordagem na educação no trânsito.

Estudante no Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/ Superdotação, em Campo Grande, Syél, de 11 anos, uma das finalistas, comenta com entusiasmo sobre o festival que oportuniza que os sonhos de muitos jovens se realizem. “O Fesmorena é uma grande oportunidade para a descoberta e valorização dos talentos que surgem na nossa terra. Pra mim, espero que seja uma oportunidade para começar minha possível carreira musical. Meus planos são de estudar música em uma escola de artes, lançar minhas canções e ter uma experiência fora do Brasil. É meu grande sonho poder fazer carreira em outros países.”

Fesmorena

O festival surgiu com o intuito de estimular jovens estudantes à possibilidade de vivenciar novas perspectivas e de desenvolver o seu lado artístico musical. Com o propósito de provocar o imaginário e estimular a criação, um dos critérios estipulados às inscrições são que as músicas inscritas precisavam ser autorais e inéditas, além disso, era de suma importância que o candidato estivesse matriculado em escolas públicas ou privadas de Mato Grosso do Sul, pois o incentivo ao estudo é um dos princípios do Fesmorena. Foram permitidos até 5 integrantes no palco e, caso o candidato optasse por banda ou músicos acompanhantes, poderiam ser maiores de 17 anos, contudo, precisavam ser estudantes.

Segundo Escrivano, a música tem papel essencial e significativo na vida dos jovens, é uma fonte de grande importância para o desenvolvimento pessoal, social e emocional, além de unir pessoas. “Incentivar a vontade artística dos jovens, pois, por vezes, a condição financeira e a falta de acesso tornam-se obstáculos. Além disso, vem o incentivo à produção cultural do Estado, que é robusta de talentos e que anseiam por palcos. O nosso papel é de agente na inclusão e diversidade cultural. Esse tipo de evento oportuniza o aluno a explorar e expressar suas habilidades criativas e o Fesmorena é uma iniciativa para os jovens artistas de Mato Grosso do Sul e de toda a comunidade envolvida. A motivação é a liberdade de expressão.”

Premiação do Fesmorena 1º Lugar: R$3.000,00 (três mil reais) + troféu + 1 violão autografado por Almir Sater, Gabriel Sater, Guito Show e pela banda britânica Dire Straits 2º Lugar: R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu 3º Lugar: R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) + troféu Melhor Letra: R$750,00 + troféu Voto Popular: R$1.500,00 + troféu Melhor Torcida: R$2.000,00 (dois mil reais) + troféu.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.