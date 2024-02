Homens armados interceptam avião na fronteira entre Paraguai e MS

Um avião monomotor Cessna 172 foi alvo de um assalto nesta quinta-feira (1º) na faixa de fronteira entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul. Dois homens armados e uma mulher realizaram o roubo assim que a aeronave branca e vermelha, identificada pela matrícula ZP-TNJ, pousou na pista da Fazenda Teixeira, em San Alberto, cidade localizada a 120 km de Mundo Novo (MS).

A região onde ocorreu o assalto é conhecida pela intensa atuação de narcotraficantes, que utilizam a área para enviar cargas de maconha e cocaína para o Brasil através da fronteira com Mato Grosso do Sul e pelo Rio Paraná.

O piloto, Mario Daniel Miranda Duarte, de 43 anos, relatou às autoridades paraguaias que havia pousado na fazenda para realizar um serviço de táxi aéreo para pessoas que o contrataram por telefone. Ao parar o avião, um sedan verde da marca Toyota se aproximou, e ele foi rendido por dois homens armados com pistolas.

Segundo o piloto, os assaltantes entraram na aeronave e decolaram. Mario informou que uma mulher acompanhava a dupla, e após a fuga, ela deixou a pista com o veículo.

O comandante da Força Aérea do Paraguai, Julio Fullaondo, confirmou a ativação do protocolo de segurança. No entanto, o dispositivo que responde aos sinais de radar, conhecido como transponder, estava desligado. Fullaondo admitiu que atualmente apenas um radar de localização de aeronaves está ativo no país, operando de forma limitada.

O roubo de aviões tornou-se frequente no Paraguai nos últimos anos, sendo comumente utilizados no transporte de cocaína produzida na Bolívia após receberem novas cores e matrículas falsas.

Com informações do Jornal ABC Color.

