Problemas na operadora afetam serviços do Detran em 11 municípios e sede fica sem telefonia fixa

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa a população da região de Dourados e Corumbá que está com os sistemas inoperantes nesta sexta-feira (2).

Foi identificada uma falha nos links de transmissão de internet da sede em Campo Grande, que impacta diretamente nos municípios de Bonito, Rio Negro, Bodoquena, Ladário, Corumbá, Miranda, Aquidauana, Anastácio, Terenos, Rochedo e Dourados (sede).

Vale ressaltar que em Dourados apenas a agência sede foi afetada, estando as outras duas operando normalmente – da avenida Marcelino Pires, agência híbrida localizada na região central, n° 2.960; e a da avenida Marcelino Pires, n° 334, sala 3.

A equipe técnica do Detran-MS abriu chamado na operadora de telefonia Oi no início da manhã desta sexta-feira, porém, ainda aguarda respostas sobre o ocorrido e prazo para normalização dos sistemas.

O problema também afeta as linhas telefônicas do Detran sede na Capital, que não estão recebendo ligações externas.

O Detran-MS reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran-MS disponível para Android e IOS.

Com informações da Ascom Detran-MS.

