Homem é preso após render motorista de aplicativo durante roubo e tentar cometer estupro na Capital

Suspeito foi localizado horas depois no bairro Coronel Antonino e reconhecido pela vítima na delegacia

Uma motorista de aplicativo denunciou ter sido vítima de roubo e tentativa de estupro na noite de quinta-feira (5), em Campo Grande. O suspeito, um homem de 48 anos, foi localizado e preso na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Coronel Antonino.

De acordo com o relato da vítima, ela aguardava uma corrida na Rua Fábio Zahran, na região da Vila Carvalho, quando foi abordada por um homem que entrou no veículo fazendo ameaças e a obrigou a dirigir por diferentes pontos da cidade.

Durante o trajeto, o homem tomou o celular da motorista e, em um local afastado, tentou forçá-la a manter relação sexual. A tentativa não se concretizou.

Após o registro da ocorrência, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito ainda na manhã desta sexta-feira.

Segundo as informações apuradas, após o crime o homem teria raspado o cabelo e feito a barba, possivelmente para dificultar a identificação.

Na delegacia, a motorista reconheceu o suspeito durante os procedimentos formais, apontando características como a voz e uma cicatriz que havia notado no momento do crime.

O homem permanece detido e o caso segue em investigação.

