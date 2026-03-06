Humap e Rede Ebserh celebram o Dia Internacional da Mulher com foco em respeito e valorização

Profissionais compartilham histórias de superação, inspiração e aprendizado nos hospitais universitários federais

O Dia Internacional da Mulher, oficializado pela ONU (Organização das Nações Unidas) na década de 1970, simboliza a luta das mulheres por igualdade e melhores condições sociais, econômicas e de gênero. A data convida à reflexão sobre como a sociedade trata as mulheres e sobre a importância de ambientes mais justos, respeitosos e inclusivos.

Na Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), esse compromisso se comprova na própria composição da força de trabalho: 70% dos profissionais dos 45 hospitais e administração central são mulheres. “Elas são protagonistas em diferentes áreas — da assistência à gestão, do ensino à pesquisa. Neste Dia Internacional da Mulher, reafirmamos nosso compromisso com a igualdade de oportunidades, a valorização do talento e a promoção de ambientes de trabalho cada vez mais respeitosos e inclusivos, livres de assédio e discriminação”, destacou a diretora de Gestão de Pessoas da estatal, Luciana Gouveia.

Essas trabalhadoras constroem ricas histórias nos hospitais da Rede onde atuam, com trajetórias marcadas por dedicação, superação, reconhecimento e aprendizado. Em diferentes regiões do país, elas compartilham experiências que inspiram colegas, pacientes e estudantes.

Representatividade e trajetória

Uma dessas histórias é a da chefe de Unidade de Enfermaria de Clínica Médica do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Humap-UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Simone Cristina Barreto. Ela se define como “mulher, negra, filha de pais que conquistaram muito com esforço e dedicação”.

Para Simone, dignidade e reconhecimento não dependem de status ou cor de pele, mas dos próprios esforços, do estudo, da ética e da perseverança. Sendo uma das muitas mulheres a ocuparem cargos de liderança na Rede, ela ressaltou que o que mais a motiva é poder ser exemplo para outras mulheres, “especialmente as negras e aquelas que não tiveram privilégios financeiros, mostrando que as conquistas são fruto de esforço, estudo, dedicação e respeito ao próximo”.

“Sou mulher, vencedora, resiliente. E, acima de tudo, incentivadora de pessoas, reforçando sempre que a vitória depende do esforço individual, da fé, da perseverança e da constante busca por crescimento”, destacou.

Superação

Outra mulher que inspira outras vidas na Ebserh é Denise Trigueiro, de 45 anos, técnica em enfermagem do HU-UFPI (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí). Durante seis meses, ela atuou na Unacon (Unidade de Oncologia do HU-UFPI), cuidando de mulheres em tratamento oncológico. Em outubro de 2024, ela mesma recebeu o diagnóstico de câncer de mama.

“Na Unacon, eu vi dor, limitações e perdas, mas vi principalmente algo maior: a vontade de viver. Aprendi que, mesmo diante do câncer, a alegria, o cuidado com a autoestima e o amor-próprio fazem diferença no processo”, disse. E acrescentou: “Quando recebi meu diagnóstico, eu já conhecia o caminho, mas saber não tornou tudo mais fácil. Eu também senti medo e insegurança, porque cada pessoa vive o processo de forma única”.

Segundo ela, o trabalho na área da saúde proporcionou preparo técnico para lidar com a doença. Mas foram a fé, o apoio e a consciência do valor da vida que deram força para enfrentar o câncer, sem deixar de se amar e de se valorizar. “Hoje, eu entendo ainda mais a dor e a força das mulheres que passam por esse processo”, finalizou.

Simone e Denise são duas das milhares de mulheres que constroem com suas histórias a história dos hospitais universitários federais administrados pela Ebserh. Como elas, a cada dia a força feminina reafirma seu papel fundamental na promoção da saúde, na produção de conhecimento e na transformação de vidas.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao MEC (Ministério da Educação), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.