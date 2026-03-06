“Sexta é Dia de História” traz sessões de contação de histórias no Sesc Corumbá

Histórias que despertam a imaginação, aproximam famílias e abrem portas para novos universos fazem parte do projeto “Sexta é Dia de História”, que será realizado ao longo do ano no Sesc Corumbá, unidade do Sesc MS. A proposta reúne crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, além de pais e responsáveis, em encontros de contação de histórias que valorizam o contato com a literatura e o universo da narrativa oral.

A programação começa nos dias 6 e 13 de março, sempre às 18h, no Sesc Corumbá. Ao longo do ano, novas sessões estão previstas para os dias 10 de abril, 8 de maio, 5 de junho e 3 de julho, mantendo a proposta de encontros periódicos que convidam o público a mergulhar em diferentes histórias e experiências.

As sessões serão conduzidas por Melina Melgar, pedagoga e mestre em Educação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nos encontros, ela apresenta contos cheios de fantasia e imaginação, criando um ambiente lúdico que estimula a criatividade, a escuta e o interesse pela leitura desde a infância.

A cada edição, a contação se transforma em um momento de descoberta e aprendizado, no qual personagens, aventuras e narrativas ajudam a construir vínculos afetivos e a despertar o prazer pela leitura. A iniciativa também busca fortalecer a relação entre crianças e familiares por meio da arte de contar e ouvir histórias.

