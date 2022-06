Três crianças são atropeladas por motorista de aplicativo na Capital

Três crianças foram atropeladas por um motorista de aplicativo na noite de ontem (25), na Avenida das Bandeiras em Campo Grande. Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista foi surpreendido pelas crianças que entraram na frente do veículo ao atravessarem a rua.

Duas crianças, uma de 9 anos e outra de 10, foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas a Santa Casa, a terceira criança, de 5 anos, não teve ferimentos e foi liberada no local.

Conforme a Santa Casa, por volta das 19h30, a vítima de 9 anos deu entrada no pronto socorro com poli trauma na cabeça, passou por exames de imagens e laboratoriais, e foi avaliada por especialistas da cirurgia pediátrica e ortopédica.

“A paciente está na enfermaria pediátrica, consciente, orientada e respirando sem ajuda de aparelhos. Ela segue aos cuidados da neurocirurgia”, destaca a nota encaminhada pela Santa Casa.

A criança de 10 anos passou por exames de imagens e foi avaliada pela ortopedia, como não teve fraturas de membros ela foi liberada ainda na madrugada desta sexta-feira (24).

De acordo com o Corpo de bombeiros o carro não estava em alta velocidade e o condutor fez teste do bafômetro e o resultado deu negativo. No momento do acidente uma enfermeira que passava pelo local parou para prestar socorro as vítimas.

