Homem vai preso por transportar em caminhão 133 Kg de cocaína e maconha e Terenos

Cães farejadores auxiliaram a encontrar a droga K9, Zorro, Amélia e Thor farejaram os entorpecentes no caminhão

Nesta quinta-feira (28), foram apreendidos em um caminhão, 133kg de cocaína e maconha em Terenos.

O veículo, um um caminhão M.Benz/Axor foi abordado por policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fiscalizavam a BR-262.

Quando perguntado, o motorista disse ter carregado minério em Corumbá, porém não sabia dar mais informações sobre a viagem.

Os policais desconfiados resolveram realizarar uma vistoria na carreta, com os cães farejadores K9, Zorro, Amélia e Thor, que indicaram a presença de drogas no caminhão.

No total, foram apreendidos 35 Kg de pasta base, 22 Kg de cloridrato de cocaína, 41 Kg de maconha e 35 Kg de skunk.

Apreendida as drogas, o homem confessou ter pego os ilícitos em Corumbá e que viajaria até Piracicaba (SP).

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Terenos, juntamente com os enotrpecentes.

