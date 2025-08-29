UEMS abre seleção especial para refugiados, migrantes em vulnerabilidade e apátridas

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) lançou um processo seletivo voltado exclusivamente para pessoas refugiadas, migrantes em situação de vulnerabilidade e apátridas. As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro de 2025, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026.

A iniciativa busca preencher vagas remanescentes em cursos de graduação, promovendo inclusão e acesso ao ensino superior por meio de uma política institucional específica. Para participar, é necessário comprovar a condição de refúgio, apatridia ou migração vulnerável, conforme as normas legais vigentes.

Outro requisito é ter concluído o ensino médio no Brasil ou apresentar documentação equivalente obtida no exterior, devidamente reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação.

Candidatos que já possuam diploma de graduação também poderão participar do processo. Caso sejam aprovados, deverão solicitar o aproveitamento de estudos junto à coordenação do curso escolhido, obedecendo às normas internas da UEMS.

Inscrição e critérios

O processo de inscrição é totalmente gratuito e deve ser feito exclusivamente online, por meio do formulário disponível no site oficial da universidade: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind. O prazo final para envio é às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 14 de setembro.

A seleção será realizada com base na análise do histórico escolar dos candidatos, com foco nas notas das disciplinas de Linguagens e Matemática do ensino médio.

O edital completo, de número 165/2025 – PROE/UEMS, publicado em 21 de agosto de 2025, está disponível em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e francês.

Datas importantes

Inscrições: de 25 de agosto a 14 de setembro

Resultado das inscrições homologadas: 17 de setembro

Período para recursos: 18 e 19 de setembro

Resultado final após recursos: 22 de setembro

Divulgação do resultado final: 22 de setembro

Edital de convocação para matrícula: a partir de 6 de outubro

Para esclarecer dúvidas ou obter apoio durante o processo, os candidatos podem entrar em contato com o Setor de Acolhimento da UEMS pelo e-mail: [email protected]