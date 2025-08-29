Grupo Rio da Prata leva conscientização ambiental às escolas do interior

Reconhecido internacionalmente por suas ações de sustentabilidade e preservação, o Grupo Rio da Prata tem sido um grande parceiro da educação em Jardim, cidade localizada na região Sudoeste do Estado, levando mensalmente às escolas palestras e atividades que inspiram alunos e professores a cuidarem do meio ambiente.

No dia 20 de agosto, a iniciativa chegou à Escola Estadual Antônio Pinto Pereira, dentro do projeto “Jardim: Meu Lugar, Meu Orgulho”. A bióloga Luísa, representando o Grupo, apresentou aos estudantes a trajetória e as ações de preservação que fortalecem não apenas a biodiversidade local, mas também o turismo sustentável da nossa região.

Além da palestra, Luísa conheceu a horta escolar, desenvolvida por alunos e professores, e destacou como iniciativas como essa são fundamentais para formar jovens conscientes e comprometidos com o futuro de Jardim.

“Em nome do Departamento de Turismo, agradecemos ao Grupo Rio da Prata pela parceria e pelo trabalho exemplar que inspira nossa comunidade a preservar hoje para garantir o amanhã.” Detalhou Jersika Cleve , Diretora do Núcleo de Turismo da cidade de Jardim.

Juliana Brum