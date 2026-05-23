Quatro foragidos são presos em ações durante a semana na Capital

Suspeitos foram capturados nos bairros, Jardim Los Angeles, Jardim Corcovado, Tiradentes e Jardim Tarumã; todos possuíam mandados de prisão em aberto

Entre os dias 19 e 22 de maio, a Polinter (Delegacia Especializada de Polícia Interestadual e Capturas), capturou quatro indivíduos com mandados de prisão em aberto durante ações de policiamento repressivo em Campo Grande.

As diligências ocorreram nos bairros Jardim Los Angeles, Jardim Corcovado, Jardim Tarumã e Tiradentes, como parte do trabalho contínuo de localização e captura de foragidos da Justiça.

Na manhã de terça-feira (19), os policiais civis efetuaram a de um homem de 47 anos, no bairro Jardim Los Angeles, e outro suspeito de 28 anos, no Jardim Corcovado. Já na manhã desta sexta-feira (22), foram capturados um indivíduo de 51 anos, no bairro Tiradentes, e outro procurado de 36 anos, no Jardim Tarumã.

Todos os presos possuíam mandados de prisão em aberto e foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.

A populaçao pode encaminhar denúncias sobre a localização de foragidos à Polinter por meio do e-mail: polinter@pc.ms.gov.br ou pelo WhatsApp: (67) 99202-2658. O sigilo do denunciante é garantido.

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