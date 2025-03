Homem vai preso por descumprir medida protetiva em Dois Irmãos do Buriti

Na manhã desta segunda-feira (17), um homem de 38 anos foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência.

O indivíduo possuia medida protetiva contra si devido aos crimes de ameaça e injúria contra sua mãe idosa, continuar a desrespeitar a determinação judicial.

O homem tentou várias vezes entrar em contato com a vítima e fez novas ameaças. A prisão preventiva foi solicitada que foi deferida Pelo Poder Judiciário e cumprida pela Polícia Civil. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Dois Irmãos do Buriti

As investigações do caso continuam.

