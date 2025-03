Capital registra mais uma vez alagamentos e danos pela cidade após chuva e ventos fortes

Em algumas localidades chegou a chover granizo, semáforos ficaram desligadas e árvores caíram no meio da rua

Nesta tarde de segunda-feira(17), uma forte chuva atingiu Campo Grande provocando danos e destruição pela cidade cidade. Segundo o Inmet(Instituto Nacional de Mtereologia) são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Nos registros enviados ao O Estado Online, uma árvore caiu na Avenida Vieira de Andrade com a rua Nestor Frederico Pahcheoc.

Alagamentos foram registrados em vários pontos da cidade, um deles foi naAvenida Eduardo Elias Zahran com a Rodolfo José Pinho e um semáforo ficou apagado conforme o registrado enviado.

