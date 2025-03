Interessados poderão se candidatar em seleção de modelos para desfile de marcas no Campão Cultural

Seleção acontece neste fim de semana e pessoas de todos os corpos e diferentes idades podem participar

Como parte das atrações do Campão Cultural, será realizado desfile das Marcas Autorais de Mato Grosso do Sul. O evento que acontecerá no dia no dia 5 de abril, às 19h, realiza neste fim de semana a seleção de modelos que devem se inscrever.

Ao todo, dez marcas de moda autoral apresentarão as coleções selecionadas por meio de edital, em um desfile que celebra diversidade e inclusão e principalmente a moda sul-mato-grossense.

Seleção

A seleção de modelos contará com a participação de todos os estilistas que integram o Campão Cultural. Serão escolhidos 20 modelos por meio de um sistema de pontuação, garantindo que todas as marcas possam desfilar com modelos que representem suas identidades. A escolha busca contemplar diferentes gêneros, etnias e biotipos, promovendo a pluralidade e a diversidade, com candidatos de 18 a 80 anos.

Os interessados devem comparecer ao Centro Cultural José Octávio Guizzo no dia 22 de março (sábado), das 15h às 17h, para a seleção. É necessário vestir roupa de casting (calça jeans e camiseta preta) e levar um documento de identidade (RG).

Para Karla Velasco, 45, coordenadora da Moda para o Campão Cultural, essa é uma oportunidade única, para mostrar a diversidade e o tamanho da moda sul-mato-grossense.

“A Moda autoral, ao contrário da indústria tradicional, valoriza a moda como arte e identidade, rompendo com padrões estabelecidos. Essa é a essência da moda dentro do Campão Cultural”.

O desfile será uma vitrine de expressões da moda, destacando a identidade, a tradição e a trajetória de Mato Grosso do Sul. As coleções refletem experiências pessoais, valorizam o artesanato, dialogam com a riqueza natural e incorporam a diversidade cultural que define o estado.

O Campão Cultural deste ano acontece entre os dias 27 e 30 de março e entre 4 e 6 de abril em diversos locais da cidade.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.

