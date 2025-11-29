Aneel reduz bandeira tarifária para amarela em dezembro e conta de luz terá cobrança menor

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária aplicada nas contas de energia em dezembro será a amarela, substituindo a vermelha patamar 1, que esteve em vigor em novembro.

Com a mudança, o consumidor deixará de pagar R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos e passará a pagar um adicional de R$ 1,885 pelo mesmo volume de energia.

Segundo a Aneel, o início do período chuvoso contribuiu para melhorar, ainda que modestamente, as condições de geração de energia no país. A previsão indica que as chuvas de dezembro devem superar as registradas em novembro, embora ainda fiquem abaixo da média histórica do mês.

A Aneel também destacou que a geração solar é intermitente e não garante fornecimento contínuo, principalmente à noite e nos horários de maior consumo.

A redução ocorre após dois meses consecutivos com bandeira vermelha patamar 1. Antes disso, em agosto e setembro, esteve em vigor a bandeira vermelha patamar 2, que adicionava R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica o custo instantâneo da geração de energia no SIN (Sistema Interligado Nacional).

Bandeira verde: sem cobrança adicional.

Bandeira amarela e vermelha: aplicam valores extras por 100 kWh consumidos, conforme o custo de produção aumenta.

O objetivo é tornar mais transparente para o consumidor o impacto das condições de geração na conta de luz.