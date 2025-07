Homem vai preso e polícia apreende 2,2 toneladas de maconha em Caarapó

Fardos da droga estavam em meio a uma carga de milho.

Na noite desta quarta-feira (09), 2,2 toneladas de maconha foram apreendidas em um caminhão e o homem que conduzia o veículo com os entorpecentes foi preso em Caarapó.

A polícia abordou o caminhão Volvo NI10 320 4x2t, atrelado a um semirreboque, no km 205 da BR-163. O condutor confessou que transportava drogas quando os policiais disseram que fiscalizariam a carga que ele transportava. O homem havia dito em primeiro momento que levava milho.

Em verificação no veículo, foram encontrados 2.280 kg de maconha misturados em meio a carga do grão. O homem disse que buscou a droga no Paraguai e que o destino final seria Maringá, no Paraná.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal em Dourados. As drogas foram apreendidas e recolhidas.