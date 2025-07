Festa Julina em Campo Grande une música, comida típica e inclusão social neste domingo

Arraiá promovido pela Associação Juliano Varela terá entrada gratuita, apresentações culturais e renda revertida para projetos da instituição



Campo Grande recebe neste domingo (13) uma festa julina com proposta diferente: além da comida típica e dos shows, o evento reforça o papel da inclusão social. A celebração acontece na unidade II da Associação Juliano Varela, no Bairro Tiradentes, das 12h às 20h, com entrada gratuita.

A festa vai reunir atrações musicais, barracas de comidas variadas e apresentações culturais organizadas pelos próprios atendidos da associação. Todo o valor arrecadado no evento será destinado à manutenção dos projetos voltados para pessoas com deficiência intelectual.

Entre os destaques do dia está o show da dupla Rapha & Leo, que trazem no repertório sucessos dos álbuns “Simplifica o amor” e “Só Viva em Campo Grande MS”.

A programação ainda inclui danças como quadrilha, forró, samba, milonga, funk carioca, além de manifestações culturais de outras regiões, como o Boi de Parintins, o Coco Peneruê e o Carimbó. Uma das apresentações mais aguardadas é a chamada “quadrilha down”, que leva ao palco participantes com síndrome de Down.

No cardápio, não devem faltar os clássicos das festas juninas: arroz carreteiro, churrasco, pastéis, cachorro-quente, quentão, doces e bolos, entre outros pratos típicos.

A Associação Juliano Varela existe desde 1994 e atua com crianças, jovens e adultos com condições como síndrome de Down, autismo e microcefalia. A organização atende mais de mil pessoas em Campo Grande e promove atividades nas áreas da educação, saúde e assistência social.

