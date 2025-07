Nogueira rebate psolista durante sessão: “Se o MST produzisse arroz como eles propagam, não precisariam de cesta básica do governo federal”

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) rebateu as falas da deputada federal Talíria Petrone (Psol-RJ) sobre a suposta produção de arroz do MST. “Se o MST produzisse tanto arroz como eles propagam, eles não precisariam de cesta básica do governo federal”, disse Nogueira. As declarações foram feitas durante reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) que ocorreu nesta quarta-feira (09).

Rodolfo Nogueira é presidente da comissão e durante sessão de hoje, o parlamentar rebateu as falas da psolista que defendia o grupo terrorista de invasores de terras.

De acordo com Talíria, o MST produz alimentos 14 mil toneladas de arroz, porém, a parlamentar deve desconhecer sobre segurança alimentar ao afirmar que o grupo terrorista produz o suficiente para alimentar a população. O agro brasileiro produz 10 milhões de toneladas, sendo que só em maio de 2025 foram exportados 92,2 mil toneladas do grão.

Porém, após as falas, a deputada da esquerda se ausentou e acabou não ouvindo a réplica feita pelo presidente da comissão. “É uma pena a deputada não estar aqui, ela fez a defesa do movimento terrorista dela, falou que quem faz a violência hoje no campo são os produtores rurais e o poder público e as polícias”, rebateu Nogueira.

O deputado continuou desmascarando as ações do grupo terrorista. “O MST foi fazer curso lá na Colômbia, na Asfarc, então nós estamos aqui diante da defesa de um movimento que realmente estrapola a lei e comete crimes no Código Penal. A gente não está inventando crimes nessa comissão”, reforçou.

Nogueira lembrou também sobre a participação do MST no Comitê de Paz. “A participação desses criminosos num comitê de paz é uma incoerência desse governo. O governo federal traz o MST para um comitê da paz no campo, eu faço a mesma comparação de colocar o Fernandinho Beira Mar num comitê de combate ao tráfico de drogas no Brasil, é a mesma coisa. O MST é um grupo de bandidos, de terroristas”, finalizou.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram