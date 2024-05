Mais de 20 empresas participam do Feirão do Imposto até o dia 25 de maio

Produtos e serviços nos segmentos gastronômico, de cosméticos, vestuário, farmacêutico, entre outros, serão ofertados com a isenção de tributos

A partir desta segunda-feira (20) até sábado (25), acontece em Campo Grande mais uma edição do Feirão do Imposto, iniciativa realizada pelo Conselho de Jovens Empresários (CJE) da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) que reúne ações de conscientização sobre a alta carga tributária no país.

Durante a semana, mais de 20 empresas dos segmentos alimentício, cosméticos, vestuário, farmacêutico, acessórios, serviços de beleza, entre outros, participam da iniciativa.

“Os estabelecimentos vão vender alguns produtos sem a cobrança de impostos e destacarão o valor dos tributos na formação do preço do produto, para demonstrar ao consumidor o quanto é cobrado pelo governo para que o cidadão adquira o item ou serviço que precisa”, explicou o coordenador do CJE, Willyan Francescon.

A maior parte das empresas fará a ação no sábado, considerado o Dia D do Feirão do Imposto. Além de Mato Grosso do Sul, outros 16 estados brasileiros estão participando da campanha, criada pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), a fim de chamar a atenção para os altos impostos que afetam o dia a dia dos cidadãos e dos negócios.

Agenda

De hoje até sábado, as lojas Zamanda Joias e Duzani Lingerie disponibilizam peças selecionadas sem o valor de impostos. Os estabelecimentos estão situados no mesmo endereço: Avenida Eduardo Elias Zahran,3.032, sala 11. Consumidores podem ter mais informações pelo telefone 99921-7954.

De terça-feira a sábado (21 a 25/05), empresas do segmento alimentício oferecerão produtos do cardápio com preços reduzidos. O Funky Fresh, situado na Travessa Ana Vani, 51 – sala comercial 01, apresentará a bebida cappuccino cacau, o prato tomato sun-dried risoto (sem proteína) e o drink moscow mule como opções sem impostos aos consumidores. O atendimento ocorrerá das 11h às 23h.

O Gairdín Campo Grande disponibilizará o sanduíche Chicago, chá de frutas silvestres e café espresso. O estabelecimento funciona das 14h às 19h30 e está situado na R. Jerônimo Paes Benjamin, 91, Jd. São Bento.

O Bifão da Coophasul e o boteco do Bifão também aderiram ao propósito da ação e oferecerão o bifão acebolado isento de impostos. As unidades funcionam, respectivamente, na Rua Cotagipe, 923, Coophasul e Rua Euclides da Cunha, 1.102, Jardim dos Estados, das 11h às 22h.

Os restaurantes Vila Raiano Massas e Pizzas e Terroir Vino e Cucina, localizados respectivamente na Av. Mato Grosso, 2505 – Vila Suissa e Rua Vitório Zeolla, 735, Carandá Bosque, oferecerão pratos selecionados na ação, assim como o Bella Vecchia Parmê e Pizza, que atenderá exclusivamente pelo Ifood. Detalhes podem ser obtidos pelo telefone 98202-5736.

O mercado natural Green Souk também disponibilizará produtos selecionados sem o valor dos tributos. O estabelecimento funciona das 8h às 19h, na Rua Marquês de Lavradio, 380, Tiradentes. Informações pelo número 98146-0154.

Já na quinta e sexta (dias 23 e 24), a empresa Ibéria Cosméticos Profissionais, situada na R. Manuel Laburu, 166, no Jardim São Lourenço, oferecerá produtos capilares selecionados com isenção de impostos. O atendimento ao público será das 8h às 18h.

Dia D

Exclusivamente no sábado (25), Dia D do Feirão do Imposto, outros 17 estabelecimentos comerciais participarão da iniciativa vendendo produtos a preços reduzidos.

A Casa Blanca Adega Bistrô comercializará chopp 340 ml por R$ 5,99. Fora da ação, o produto custa R$ 16,00. O restaurante está situado na R. Euclides da Cunha, 89, e o atendimento ocorrerá das 11h30 até as 22h30. Mais informações podem ser obtidas pelo número 99224-7747.

O Pátio Central Shopping terá quatro lojas com itens selecionados disponíveis para os consumidores. A Badulaque apresentará brincos, colar e óculos, com reduções que variam de 40% a 66% nos preços. A First Class Home disponibilizará lençóis de solteiro e de casal, além de um tipo de tapete, com isenções de tributos oscilam de 21% a 26% no valor final do produto. A Chilli Beans terá quatro modelos de óculos com 15% de desconto, referente à retirada do imposto. A Anita Shoes também aderiu à ação e vai oferecer alguns produtos sem tributos.

Ainda no Centro da cidade, a loja de roupas de ginástica Dasfit, na 7 de setembro, 1090, disponibilizará peças selecionadas sem impostos. O funcionamento será das 9h às 13h e mais detalhes podem ser obtidos pelo número 67 99904-7696.

A Moniday, loja de aviamentos e artesanato localizada na Rua Maracaju, 388 – Centro, também participa da ação com alguns itens. O atendimento será das 7h30 às 17h. Mais informações pelo telefone 99605-1791.

Serviços de beleza também integram a ação. O Studio Immanuelle Abraão Hair oferecerá unha acrílica com redução de 20% no preço e tratamentos capilares com até 30% de isenção. A empresa fica na Av. Dona Otilia Barcelos,531 no Jardim Jacy. O atendimento ocorrerá das 9h às 18h e mais detalhes podem ser obtidos pelo número 99343-0072.

O Studio Milena Ferreira, situado na Travessa Nelson Prudêncio,79, no bairro Vilas Boas, é outro estabelecimento que oferecerá tratamentos capilares sem imposto. O atendimento será das 7h às 18h. Mais informações pelo telefone 99102-2630.

O segmento farmacêutico também participa esse ano. As 8 unidades da Farmácia Ultra Popular terão itens diversos com isenção do imposto. Os estabelecimentos estão localizados na Rua Doutor Arthur Jorge, 1836 – Centro; Rua Raquel de Queiroz, 928 – Aero Rancho; Rua Ministro José Linhares, 1014 – Vila Almeida; Rua Olímpio Klafke, 728 – Mata do Jacinto; Av Manoel da Costa Lima, 1492 – Piratininga; Av Tamandaré, 4682 – Jardim Seminário; Rua Yokohama, 1110 – Santo Amaro e Av Guaicurus, 3920 – Universitário.

Carga Tributária

Até 20 de maio, os brasileiros já pagaram R$ 1,4 trilhão em impostos aos governos federais, estaduais e municipais. Os sul-mato-grossenses foram responsáveis por arrecadar mais de R$ 1,5 bilhão desse montante, segundo informações do Impostômetro.

Com informações da Associação Comercial de Campo Grande

