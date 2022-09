Consumidores têm até 20 de outubro para restituir créditos da Flexpark

O prazo para os consumidores solicitarem a restituição à empresa Metro Park Administração (Flexpark) dos valores pagos de forma antecipada, sem uso de vagas de estacionamento com parquímetro, se encerra no dia 20 de outubro.

O reembolso dos créditos é fruto do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul por meio do Promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e a Flexpark.

No TAC, o Promotor de Justiça considerou que vários usuários-consumidores pagaram antecipadamente a tarifa pública pelo serviço de estacionamento rotativo, com aquisição prévia de créditos, mas o serviço não lhes foi prestado em razão do término do prazo de vigência do contrato de concessão n. 26/2002.

Vale destacar que a restituição de valores teve início no dia 20 de junho e encerra no próximo dia 20 de outubro, na sede da empresa concessionária.

Serviço de atendimento:

Termina: 20 de outubro de 2022 – atendimento presencial; horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 2.083, sala 302 (comparecer com documento pessoal).