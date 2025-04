Homem é preso em flagrante após matar vizinho e agredir a mãe em Amambai

Na tarde dessa segunda-feira (31), um crime brutal chocou os moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. um homem de 32 anos, foi preso em flagrante após matar Celso da Silva Rolon, de 53 anos, e agredir a própria mãe, de 59 anos. O crime teria sido motivado pela recusa da mãe em dar dinheiro ao filho para a compra de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta do meio-dia. Ao chegarem ao local, os militares encontraram Antônio com um corte na mão direita. A mãe do suspeito relatou que ele havia ficado agressivo após descobrir que ela havia escondido objetos utilizados por ele para consumir entorpecentes. Diante da recusa em lhe fornecer dinheiro, o suspeito teria ameaçado: “Eu não tenho medo de polícia. Se é para ser preso, vou ser preso com um motivo”.

Momentos depois, ele saiu de casa e retornou armado com um facão. Celso, que estava na residência, tentou conter o agressor e correu para o portão, mas foi alcançado. Os dois começaram a brigar, com violência física, e Celso foi atingido no pescoço. Mesmo ferido, conseguiu sair da casa, mas a agressão continuou no quintal. O suspeito pegou uma foice e golpeou a vítima novamente, até que um vizinho interveio e retirou a arma de suas mãos.

Celso conseguiu fugir em seu carro e buscar ajuda no hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu cortes no pescoço e no supercílio esquerdo, com exposição de massa encefálica.

O suspeito foi levado para atendimento médico devido ao corte na mão e, em seguida, encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como homicídio qualificado, lesão corporal dolosa e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica. A mãe do agressor também ficou ferida, com escoriações no rosto, perna e braço.

