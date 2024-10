Dois tentam fugir de abordagem e PRF apreende 884kg de maconha em veículo

Na tarde da última terça-feira(1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 884 Kg de maconha e recuperou uma caminhonete na cidade de Paranaíba.

A abordagem aconteceu quando a PRF realizava fiscalização na BR-158. Dois ocupantes de uma Toyota/Hilux foram avistyados, eles abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé dos policiais.

A polícia seguiu e um deles foi preso envolvidos foi alcançado e detido. Na caminhonete abandonada foram encontrados os tabletes de maconha, que totalizaram 884kg.

O veículo tinha placas falsas e registro de roubo/furto, desde setembro de 2023, em São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Paranaíba.

