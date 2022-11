Homem tenta dar ‘golpe do seguro’, mas é indiciado pela Polícia Civil

A Polícia Civil, frustrou na tarde de ontem (9), uma tentativa de ‘golpe do seguro’, em Brasilândia, a 400 km de Campo Grande. Um comerciante, de 40 anos, foi indiciado por fraude.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem procurou a Delegacia para registrar uma ocorrência de furto em residência, cujo fato teria ocorrido duas semanas atrás. Segundo o comerciante, durante uma viagem para a praia, ladrões teriam invadido a casa, arrombando uma porta, e furtado dois notebooks, um telefone celular Iphone 13 e várias joias.

Os Investigadores suspeitaram do caso, pois os objetos que a “vítima” alegou terem sido roubados eram semelhantes aos objetos que, no mês de abril, realmente foram roubados de sua residência. Além disso, a demora em comunicar a polícia, o fato de ter alegado o furto de um telefone celular novo que teria ficado em casa durante a viagem e as incongruências na fala da suposta “vítima” reforçaram as suspeitas de que poderia se tratar de uma fraude contra o seguro.

Os Policiais Civis fizeram diligências no local, acompanhados de peritos criminais, não sendo constatado nenhum vestígio de arrombamento. Além disso, testemunhas inquiridas pelos agentes afirmaram não ter ocorrido nenhum furto na casa durante aquele período.

Uma familiar do comerciante testemunhou que o plano dele era dar um golpe para recuperar o prejuízo do roubo que sofrera em abril, haja vista que o seguro não cobriu o furto.

O suspeito vai responder por crime de estelionato, na modalidade fraude contra seguro, estando sujeito a uma pena que pode variar de um a cinco anos de reclusão.

