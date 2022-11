Bancada federal se reúne para defnir emendas do orçamento 2023 para MS

Os parlamentares de Mato Grosso do Sul reuniram-se no gabinete da coordenadora da bancada, senadora Simone Tebet (MDB), nessa quarta- -feira (9), para decidir a destinação dos recursos ao projeto de lei orçamentária de 2023. Ao todo são 15 emendas de bancada no montante total de R$ 285 milhões.

Dessas, foram de destinação obrigatória valores para garantir a continuidade das obras da Sul-Fronteira, BR-419, do aeroporto de Dourados, do anel rodoviário de Três Lagoas, e investimentos para a área de segurança pública. Além delas, as UEMS (Universidades Estadual), UFMS, UFGD (Universidade da Grande Dourados) e o IFMS (Instituto Federal) serão contemplados. A única cidade a receber recursos da bancada será Campo Grande, com R$ 30 milhões.

Além das emendas de bancada, cada senador e deputado apresenta cerca de R$ 19 milhões em emendas individuais. Metade deste valor é obrigatoriamente destinado à saúde. Ao todo, reunindo os montantes das emendas de bancada e individuais, Mato Grosso do Sul terá cerca de R$ 500 milhões no orçamento do próximo ano. As emendas devem ser apresentadas à Comissão Mista de Orçamento até o dia 14 de novembro.