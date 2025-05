Corumbá vai realizar mutirão para emissão gratuita da nova identidade nacional

Atendimentos vão de 12 a 16 de maio e devem ser agendados online; 400 vagas estão disponíveis

Moradores de Corumbá que ainda não emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) terão a chance de resolver essa pendência em um mutirão gratuito que será realizado entre os dias 12 e 16 de maio. A ação acontece no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), na rua Dom Aquino, nº 1119, e oferece 80 atendimentos por dia, nos períodos da manhã e da tarde.

O objetivo é claro: dar vazão à demanda represada por emissão do novo documento, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por quem tenta agendar o serviço pelos meios convencionais. Ao todo, 400 vagas foram abertas para essa edição do mutirão, que atende exclusivamente pessoas interessadas em tirar a primeira via da CIN — sem custos.

Para garantir uma vaga, é necessário fazer o agendamento prévio pelo site disponibilizado pela Prefeitura. Os atendimentos vão das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

A nova carteira unifica o CPF como número de identificação e traz novos elementos de segurança. Para emitir o documento, é preciso apresentar a Certidão de Nascimento original e legível, além do CPF, se houver. Outros documentos podem ser levados para inclusão de dados adicionais, como carteira de trabalho, certificado militar, título de eleitor, cartão do SUS, comprovante de tipagem sanguínea e atestados médicos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram