Homem tenta atear fogo em ex-esposa e em bebê de 4 meses

Uma mulher, de 32 anos, sofreu tentativa de feminicídio na manhã de ontem (01), após o ex-convivente, um homem de 25 anos, tentar atear fogo nela, na cidade de Três Lagoas, a 260 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou a polícia que estava em casa, cuidando da filha de quatro meses, quando o autor do crime chegou na frente da residência, em um carro de cor prata e acompanhado do tio.

O homem estava em posse de um galão de cinco litros de álcool combustível e, assim que visualizou a vítima e a bebê, que estava no colo da mãe, correu na direção das duas e despejou o conteúdo do galão no corpo de ambas.

Vítima e autor entraram em luta corporal, com o homem tentando a todo momento acionar um isqueiro. Ele ainda jogou o álcool na entrada da casa e em um sofá do local.

A mulher apresentou ferimentos na parte direita do rosto devido aos socos e puxões de cabelo, além de machucados em várias partes do corpo. Ela informou a polícia que possui medida protetiva contra o autor.

A Polícia Militar realizou rondas na região mas o homem não foi encontrado.

Feminicídio

Feminicídio é o assassinato de mulheres por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.