Embarque fica 5,97% mais caro na rodoviária de Campo Grande

Tarifas de embarque e de acostamento do terminal rodoviário de Campo Grande ficarão 5,97% mais caras. Decreto publicado no Diário Oficial do município (Diogrande) nesta segunda-feira (2) estabelece o reajuste tarifário com aplicação imediata.

Para embarque em linhas metropolitanas, o valor será de R$ 1,17. Linhas intermunicipais terão taxa de R$ 5,53. Quem embarcar em linhas interestaduais e internacionais pagará R$ 7,64. A Tarifa de Acostamento do Terminal (TAT) subirá para R$ 21,21.



Também, outros serviços acessórios foram ajustados, como por exemplo o guarda volume, variando entre R$ 5,65 a R$ 16,30, de acordo com o tamanho.

Os procedimentos administrativos a serem adotados pela Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande (CTRCG), para aplicação do reajuste tarifário deverão ser determinados pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agereg) de Campo Grande, através de atos normativos.

