Homem tem regime semiaberto revogado e é preso em Fátima do Sul

Autoridades locais cumpriram mandado judicial que determinava a regressão para o regime fechado após descumprimento de condições da Justiça

No último final de semana, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia da cidade cumpriu um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior.

A ordem judicial determinava a regressão cautelar do regime semiaberto harmonizado para o regime fechado, devido ao descumprimento das condições impostas pelo Poder Judiciário.

Durante as diligências, os investigadores localizaram o homem e deram cumprimento à determinação. Após passar por audiência de custódia, ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados (PED), onde permanecerá à disposição da Justiça.

