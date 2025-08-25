Luan Santana grava duas músicas inéditas na Meo Arena, em último dia da turnê em Lisboa

Cantor surpreende fãs ao registar canções em audiovisual

No último domingo(24), a capital de Portugal viveu uma noite inesquecível no encerramento da turnê “Ao vivo na Lua – Lisboa, de Luan Santana. No último show na Meo Arena. O cantor presenteou o público com um momento histórico: a gravação de duas músicas inéditas, “Olho Marrom” e “Novo Vácuo”.

O anúncio pegou os fãs de surpresa e transformou a arena em um verdadeiro estúdio a céu aberto, onde aplausos e cada coro se tornaram parte do enredo das novas canções. Conhecido por sua entrega no palco e por reinventar constantemente sua trajetória, Luan mostrou que Lisboa foi mais do que uma parada da turnê — foi o ponto de partida de uma nova fase.

Com a voz embalada pela energia da plateia portuguesa, Luan deu vida às faixas inéditas em um show que mesclou emoção, modernidade e o romantismo que rege a sua carreira. A performance marcou não apenas o fim de uma temporada lusitana de sucesso, mas também o nascimento de músicas que prometem conquistar os corações dos fãs no Brasil e no mundo. Vale ressaltar que Luan emplacou 10 músicas no ranking Top Artist Spotify Portugal nesta semana.

“Gravar aqui em Lisboa, diante de uma multidão que me recebeu com tanto carinho, é um sonho. Essas músicas carregam um novo capítulo da minha história e quis eternizar esse momento no palco da Meo Arena”, disse Luan.

Com “Olho Marrom” e “Novo Vácuo”, o cantor reforça sua posição como um dos maiores nomes da música brasileira, capaz de transformar cada apresentação em um espetáculo único, repleto de surpresas e momentos que ficam para sempre na memória.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.